شكرا لقرائتكم خبر عن رقم ضخم جدا .. الإسكان تتوقع تعداد المصريين بعد 30 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية في مصر حتى عام 2052.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد سكان مصر سيكون 160 مليون نسمة في 2052 حال السيطرة على الزيادة السكانية.

وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن عدد السكان سوف يصل إلى 180 مليون نسمة بعد 30 عاما في حالة عدم السيطرة على الزيادة السكانية .

وكشف أنه في الماضي كان هناك زيادة سكانية دون تنمية عمرانية، ما تسبب في ظهور العشوائيات، موضحا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم تظهر أي عشوائيات في مصر، كما أن الدولة تواصل تنفيذ عملية التنمية العمرانية.