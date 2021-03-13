شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية : صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حريق العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق أحد مصانع الملابس بمدينة العبور، طبقاً لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف ١٥ ألف جنيه لكل مصاب، وصرف ٣٠ ألف جنيه لأهالى الضحايا بعد التعرف على هويتهم والتأكد منها.



وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، لتوفير كافة احتياجات أسر الضحايا ومصابي حادث الحريق من مواد غذائية ودعم معنوي، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وتلبية احتياجات أسر الضحايا.



كما كلف محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة المستمرة لحالة مصابي الحريق بمستشفى بلبيس المركزي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء. وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث من شهداء لقمة العيش، داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.



شب حريق بمصنع ملابس مكون من أربعة طوابق بمدينة العبور صباح يوم الخميس الماضي، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين بعضهم من أبناء محافظة الشرقية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لإخماد النيران ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم. وشيع الآلاف من أهالي مركزي مشتول السوق، ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثامين 7 من ضحايا الحريق، في جنازات شعبية مهيبة وسط حالة من الحزن الشديد.