شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى : مصر قضت على العشوائيات بقرارات مدروسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة تعمل على تنفذ مشروعات قومية، وفقا لتخطيط مدروس، موضحا أن الدولة عندما تتخذ القرار يكون بناء على تخطيط ودراسة، وليس قرارًا عفويًا.

وتابع خلال تقديمه تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن العاصمة الإدارية هي عاصمة مصر الاقتصادية والبرج الأيقوني هو الأعلى في إفريقيا، ويعد البرج الأيقوني ثاني أعلى برج في الشرق الأوسط بعد برج خليفة.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن جنوب إفريقيا والمغرب لديهما برجان يتراوح ارتفاعهما من 250 إلى 277 مترًا، فيما يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني 387 مترًا لذلك هو الأعلى في إفريقيا.

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر تعمل على تنفيذ تنمية حقيقية من أجل حياة أفضل للمواطنين، موضحا أن الزيادة الكبيرة في السكان تحتاج إلى تنمية الصحراء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن أعداء الوطن يحاولون تشوية صورة مصر، مؤكدا أن مصر نجحت في القضاء على العشوائيات بقرارات مدروسة.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى هل من كان ينتقد تنفيذ المشروعات منذ 2015 ما زال على نفس موقفه، متابعا أن كثيرًا من منتقدي المشروعات القومية غيروا رأيهم بعد تأكدهم أن الدولة تحتاج إلى العاصمة الإدارية، مؤكدا أن مصر تستحق أن تحظى باهتمام في المشروعات القومية.