شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف وزير داخلية الأردن بحقيبة الصحة لإقالة وزيرها فى واقعة مستشفى السلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك عبدالله الثانى مرسوما ملكياً بإقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021، وذلك على خلفية وفاة 7 مواطنين إثر انقطاع الأكسجين عنهم فى مستشفى السلط الجديد، بحسب كالة الانباء الأردنية "بترا".

كما أصدر الملك عبدالله الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف مازن الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتبارا من تاريخ 13/3/2021.