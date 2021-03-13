نشرة الحوادث المسائية.. إجراء هام بشأن صديق المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" وحريق شقة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

إحالة محاكمة صديق المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" لدائرة أخرى بجلسة 18 مارس

قضت محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، بإحالة محاكمة المتهم "م. س" بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي" لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي، ونظرها بجلسة 18 مارس الجاري.

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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع جامعة الدول العربية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية في شارع جامعة الدول بالجيزة دون وقوع أى إصابات.

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حبس 3 أشخاص في واقعة سقوط طبيبة من أعلى عقار بالسلام

أمرت نيابة السلام 3 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام شقة طبيبة بأحد العقارت، والتعدي عليها بالضرب، مما تسبب في سقوطها من الطابق السادس.

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الداخلية تطلق المرحلة الـ17 من مبادرة "كلنا واحد" تزامناً مع عيد الأم وقرب رمضان

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات؛ لإطلاق فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة (كلنا واحد)، اعتباراً من يوم 15 مارس الجاري ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع غذائية "استراتيجية – أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس ومفروشات – مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى- تصل إلى أكثر من (750) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2 مليار جنيه من قضايا الأموال العامة

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 71 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.9 مليار جنيه قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع.

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10 أبريل.. الحكم على أميني شرطة متهمين بقضية مقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية

حجزت الدائرة السابعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، الحكم على أميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية، لجلسة 10 أبريل المقبل.

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كشف لغز سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط وإعادة المسروقات وتبين بأن فني بمعمل تحاليل وراء ارتكاب الواقعة، حيث اتفق مع اثنين آخرين على نقل المعدات الطبية دون علمهم بأنهم يشاركون في جريمة سرقة.

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في "خلية داعش إمبابة" لجلسة 11 أبريل

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، لجلسة 11 أبريل المقبل للمرافعة.

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لحضورها.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سبّ وقذف نزار الفارس لـ20 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس لجلسة 20 مارس لحضورها وتقديم ما يثبت عدم تقطيع فيديوهات لها خلال القاء الإعلامي.

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