مصطفى وزيري: البدء في عملية تطوير القاهرة التاريخية في غضون أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موعد بدء عملية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لإظهارها في أبهى صورها، مؤكدًا أنه سيتم البدء في عملية تطوير القاهرة التاريخية خلال بضعة أسابيع.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه من المقرر الانتهاء من عملية التطوير للقاهرة التاريخية قبل 3 سنوات، لافتًا إلى أنه تسهيلًا لتلك المهمة سيتم تقسيم المنطقة لعدة قطاعات تتولى كل مجموعة عمل تطوير وتجميل المنطقة المكلفة بها.

وأوضح وزيري في تصريحات للإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "المساء مع قصواء"، أنه من بين الأهداف الرئيسية لعملية تطوير القاهرة التاريخية مراعاة أصحاب الحرف الموجودة فيها، مؤكدًا أن القاهرة التاريخية ستشهد إحياء لجميع الحرف التاريخية والتراثية التي كانت تشهدها المنطقة، والتي عانت خلال السنوات الماضية.