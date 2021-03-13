شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: محمد ناصر «جاب ورا».. وحساب حمزة زوبع ومعتز مطر «تقيل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامي الإخواني محمد ناصر «جاب ورا» تماشيًا مع الموقف التركي، وبدأ يشيد بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرض موسى لقطات تبرز التراجع في موقف ناصر.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الإخوان يعرفون أنهم يغرقون ويريدون الإنقاذ، ولكن من ينسى لهم ما فعلوه وتحريضهم على القتل.

ولفت موسى إلى أن حساب حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر «تقيل»، ومعهم كل الإرهابيين الموجودين هناك، لأنهم حرضوا على الفوضى والإرهاب في مصر.

واستطرد موسى: «نحن ولاؤنا لمصر والإخوان ولاءهم لتركيا التي سترميهم، وأردوغان يفكر في كيفية التخلص منهم وتسليمهم».