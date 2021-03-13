شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من كفر الشيخ بشأن شقة الطبيب محمود قنيبر: اختارتها زوجته ولم يتسلمها حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت محافظة كفرالشيخ في بيان إعلامي، أنه لن يتم تسليم شقة الطبيب محمود سامي قنبير، الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم في مايو الماضي التي خصصتها له المحافظة إلا بعد رفع كفاءتها، ما تم الاتفاق معه خلال توقيع عقد الشقة المهداة من الدولة بموجب حق انتفاع 25 عامًا تجدد تلقائيًا بإيجار رمزي جنيه واحد، له ولأسرته.



أضاف البيان، أن الوحدة السكنية استراحة وكيل وزارة، وأن موقعها اختارته زوجة الدكتور محمود قنيبر لتكون قريبة من أقاربهم، بعد عرض عدد من المواقع عليهما وأنه تم الاتفاق مع أحد المقاولين، لرفع كفاءة الوحدة وإعادة تشطيبها خلال 15 يومًا، قبل فرشها أيضًا من أحد المتاجر الكبرى المتخصصة في الأثاثات والأجهزة الكهربائية، طبقًا لما وعد به المحافظ اللواء جمال نور الدين، خاصة أن الشقة كانت مغلقة وتقع بشارع متفرع من شارع الخليفة المأمون بوسط كفر الشيخ.



أكد البيان أن الطبيب البطل وزوجته على علم بأن الوحدة سيتم رفع كفاءتها، ما وضحه محافظ كفر الشيخ خلال استقباله للطبيب وزوجته بحضور الدكتور محمد قنيبر ابن عمه، وأنهما لن يسكنا فيها إلا بعد رفع كفاءتها وفرشها من خلال المشاركة المجتمعية. وعلى جانب آخر نفى الدكتور محمود قنيبر في اتصال هاتفي مع مدير إدارة الإعلام بالمحافظة إدلائه بأي تصريحات تخالف ذلك، حسب بيان المحافظة.