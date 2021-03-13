شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تحرير 3295 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 688 مركزا للدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم اليوم تحرير 18 محضرا لمواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة ، وتم التصالح مع ١٣ مواطنا بإجمالي مبلغ ٦٥٠ جنيها وتم تحويل ٥ منهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض ١٦سوقا ، و٨ أفراح ومآتم، وغلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٢٥٢ محضرا للأفراد و٤٣ محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض ٨٣١ سوقا و٣٣٨ فرحا ومأتما وتشميع وغلق ٦٨٨ مركز دروس خصوصية منذ يوم ١٦ يناير الماضي.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كل الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة .