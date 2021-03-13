شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشآت صناعية مخالفة وضبط حالات غش تجاري في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق حي أول العامرية . وتوجهت الحملة، إلى منطقة عبدالقادر بحرى، ومنطقة العامرية، وخلالها تم التفتيش على ٥ من المنشآت الصناعية، ومحال الجزارة.

قال اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إغلاق وتشميع ٢ من المنشآت الصناعية لمزاولة النشاط بدون ترخيص، ورصد بعض المخالفات في ٢ من محال الجزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، والتحفظ على ٢٣ كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر، وسحب بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.

أضاف «الشيخ»، إنه تم رصد حالة غش تجاري بإحدى المصانع لتقليد العلامات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرير محاضر المخالفات طبقا للقرار الوزارى ٩٦ لسنة ٦٧ لوجود قصور في الاشتراطات الصحية، ومهمات الحريق، الكهرباء، ومهمات الوقاية الشخصية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث ارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والنظافة العامة، والتباعد الاجتماعى، حرصا على سلامة المواطنين.