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نقيب الإعلاميين يكشف تطورات حالة وائل الإبراشي: «يرفض مغادرة المستشفى»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس المستجد.

وقال سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إنه تواصل مع المدير الطبي بمستشفى زايد التخصصي، الذي أكد تعافي الإبراشي تمامًا من كورونا والرئتان في طريقهما للشفاء.

وأكد سعدة أن الإبراشي لا يريد الخروج من المستشفى إلا بعد تماثله للشفاء بشكل كامل وذلك في غضون أسبوع على الأكثر.

وأوضح: «وائل الإبراشي باق في المستشفى بناءً على رغبته حتى التأكد من أن الرئتين تعملان بنسبة 100%».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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