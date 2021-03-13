شكرا لقرائتكم خبر عن عباس الطرابيلى وملك إسماعيل جمعهما الميلاد والعمل والموت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قواسم مشتركة عديدة تجمع بين الكاتب الصحفي عباس الطرابيلى ، والإعلامية ملك إسماعيل، بدأت بتاريخ الميلاد والمهنة وانتهت بتاريخ الوفاة وأسبابه.

حيث ولد كل من ملك إسماعيل و عباس الطرابيلى في نفس العام 1936، وعملا في ذات المجال الصحفي والإعلامي، وفصلت دقائق قليلة بين خبر وفاتهما يوم الجمعة 12 مارس 2021 عن عمر يناهز 85 عاما متأثران بإصابتهما بنفس المرض وهو فيروس كورونا المستجد .

وبالبحث في السير الذاتية لكل من الراحلين الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي والإعلامية ملك إسماعيل نجد الكثير من القواسم المشتركة في تاريخهما :

عباس الطرابيلي

ولد الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلى في 11 يناير 1936 بمحافظة دمياط، وعمل كاتبا ومؤرخا، عمل رئيسا لتحرير جريدة الوفد، لمدة تزيد على 10 سنوات، ومن أهم أعماله: أحياء القاهرة المحروسة، غرائب الأسماء المصرية والعربية، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، كما أن له العديد من الكتب التاريخية.

كما شغل عباس الطرابيلى منصبا بالهيئة العليا لحزب الوفد لعدة فترات وتولى عمادة معهد الدراسات السياسية للحزب، وخلال الأربع سنوات الماضية اقتصر نشاطه على كتابة المقالات يوميا بصحيفتي الوفد والمصري اليوم.

ملك إسماعيل

أما الإعلامية ملك إسماعيل فولدت فى 26 مارس 1936، أى بعد شهرين ونصف من ميلاد عباس الطرابيلى ، والتحقت بالعمل في التليفزيون المصري قبل تخرجها في كلية الآداب قسم صحافة، كان أول أجر تقاضته هو 10 جنيهات وعد تخرجها تم تعينها وتقاضت 19 جنيها، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون، وأبرز البرامج التي قدمتها «دائرة الضوء»، و«فرصة العمر»، واختتمت مشوارها الإعلامي ببرنامجي «سلوكيات»، و«على الطريق».

ثم تفرغت لأسرتها بعد مشوار دام 30 عاما في العمل الإعلامي، حيث إنها متزوجة ولديها بنت "غادة" ، متزوجة من أمريكي مسلم وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وابنها «شريف»، وكانت حريصة على قضاء معظم وقتها مع أحفادها.

وكما جمع الميلاد بين عباس الطرابيلى و ملك إسماعيل فقد جمع الموت الرحيل بينهما حيث توفيا أمس الجمعة متأثران بفيروس كورونا ولم يفصل بين خبر وفاتهما سوى دقائق.