شكرا لقرائتكم خبر عن حوار الأديان والثقافات يبدأ فعالياته بالقاهرة بمشاركة 35 دولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم السبت، بالقاهرة فعاليات، المؤتمر الإسلامى الدولي الـ 31 لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات" ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الفترة من 13 إلى 14 مارس، بمشاركة أكثر ممن 30 بحثا و35 دولة .

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في كلمته فى افتتاح المؤتمر نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعايته المؤتمر، الذي جاء استجابة لدعوته لحوار دولي ينطلق من منطلقات المشترك الإنساني ويحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات.

وقال وزير الأوقاف فى كلمته : إن الكثير من القراءات القديمة للنصوص قامت على فقه الأفراد لا فقه الدول، وفق ظروف عصرهم وأزمنتهم، فإننا كما نبحث عن حق الجوار الفردي يجب أن نرسخ لحق الجوار الدولي فحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد.

وأضاف الوزير أنه كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون الإذن المعتبر لأهلها، وكما أن الكريم لا يسمح أن يُعتدى على جاره من بيته فإن الدولة الكريمة لا تسمح أن تتخذ حدودها لأذى جيرانها، والصدق كما يطلب من الأفراد فإنه يطلب من الدول والدولة الصادقة هي التي تفي بعهودها ومواثيقها والتزاماتها الدولية دون مراوغة.

وأكد أن قضية الحوار بين الأفراد والمؤسسات تعادلها قضية التفاوض بين الدول، وفيما يتعلق بفهم أبجديات الحوار، فالحوار على زنة فِعال، والمحاورة على زنة مُفاعلة، يقتضيان المشاركة، ولا يقعان من طرف واحد، وعليه فالحوار يقتضي أن تُعامل الآخر بما تحب أن يُعاملك به، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك، وأن تأخذ إليه الخطوات التي تنتظر منه أن يخطوها نحوك ، وإلا فحاور نفسك، واسمع صوت نفسك، ولا تنتظر أن يسمع الآخرون صوتك.

وأوضح أن الحوار البناء هو الذي يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة، وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون، أو الجنس، أو القبيلة، فتحقيق المواطنة لا يقتضي التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة فحسب وإنما يقتضي أيضًا إعطاء الجميع نفس الحقوق والفرص وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالمرأة.

ونوه إلى أن الحوار البناء يتطلب إنصاف الآخر، فإنصاف الآخر هو منهج القرآن الكريم، فالدين قائم على إنصاف الآخر، ويعني تسامح كل طرف عن بعض ما يراه حقا له، ليتسامح له الآخر في بعض ما يراه حقًا.

ولفت جمعة، إلى أن الحوار البناء لا يجعل من المتغيرات ثوابت، ولا من الثوابت متغيرات، فمن جهة لا يفرط في ثوابتنا العقدية، ومن جهة أخرى لا يقدس غير المقدس ولا يعرف التعصب الأعمى، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان ولا يقابل الحجة بغير الحجة.

وأوضح أن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما : الأدلجة والنفعية، فأما الأدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبيته العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم رؤية الحق، وإما على التعامي عنه، إذ يمكن لأحدهم أن يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كلام مرشده المقدس لديه.

وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا يدافعون أبدًا عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك ، إنما يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر.

من جانبه قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية"حوار الأديان والثقافات"، على وجازته وقلة ألفاظه إلا أنه يحمل الكثير من المعاني العميقة والدلالات الدقيقة والقضايا الهامة، التي أصبح طرحها وبحثها أمرا ملحا وضروريا لأمتنا الإسلامية، والتي أريد لها من قيادات ومفكري ومنظري الجماعات الإرهابية ولفترة كبيرة أن تحيا حالة الانغلاق والعداء والصدام مع كل ثقافة أو دين أو فكر أو رأي مخالف.

وأضاف مفتى الجمهورية خلال كلمته : أريد للأمم والشعوب أيضا من بعض مفكري الغرب أن تحيا في أوهام الصراع والنزاع وصدام الحضارات، لذلك فإنني أرى أن طرح هذا الموضوع الدقيق في هذا التوقيت الحرج وفي تلك الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم الآن في أمر في غاية الأهمية، فقد عانى العالم وعانت الشعوب كثيرا بسبب النزاعات والحروب السياسية.

وأشار المفتى إلى أن أزمة انتشار وباء كوفيد 19 المعروف بالكورونا جعلتنا ندرك كم نحن بحاجة ماسة إلى التعاون من أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش والتعاون والحب والسلام التي هي من أهم سبل البر والتقوى التي دعانا الله تعالى إليها.

وأوضح أننا جميعا على تعدد ألسنتنا وألواننا وأعراقنا وأفكارنا وعقائدنا ننحدر من أصل واحد هو آدم عليه السلام، فالله تعالى خلقنا مختلفين وجعل غاية هذا الاختلاف هو التعارف وليس التنازع ولا الاحتراب، والتعارف هو تفاعل بين طرفين أو أطراف متعددين، وهو يعني أن يطلع كل منا بعمق شديد على ما عند الآخر حتى يثمر ذلك تصورا صحيحا موافقا للواقع، لأن أغلب النزاعات والحروب تنشأ عادة من تصورات خاطئة عن عقائد وأفكار الآخرين، أو من تفسير الدين وفهمه من خلال تصرفات بعض الأفراد الذين حادوا عن طريق الحق، وفيجب علينا أن نتعامل مع هذه القضية بدقة وعمق وحذر، حتى لا نحمل الأديان والثقافات وزر هذه التصرفات البغيضة التي لا يمليها عقل ولا دين بأي حال من الأحوال.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، فى كلمته : إننا بحاجة الملحة لحوار الأديان والثقافات وهو عنوان المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وما يحمله من مضامين، وما يفرضه من تطبيقات، خاصَّةً في ظلِّ ما يعانيه العالمُ اليوم من أزمات خانقة أصابتْ كثيرًا من النَّاسِ في دمائِهم وأموالِهم وأعراضهم.

وأضاف الضويني أن من أكبر الفتن أنَّ صانعي القلاقل استغلُّوا ضعفَ الفهم لدى البعض فراحوا يبثُّون في نفوسهم الكراهية والتَّعصُّب الَّذي يعمي عن رؤيةِ الآخر فضلًا عن قبول رأيِه.

وأكد الضويني ، أنَّ الحضارة الإسلامية قد مثلتْ أرقى حالات التسامح الإيجابي، والتعايش المشترك بين الأفراد والشعوب والأمم على تنوُّعها في كثير من مجالات الحياة، مشيرا إلى أن الحضارة الإسلاميّة بأصولِها وتطبيقاتها ما تزال أنوارها مشرقة، وما تزال قادرةً على جمع الناس تحت لواء «المواطنةِ» الَّتي نطقتْ بها عمليًّا نصوصُ القرآن والسُّنَّة، والَّتي تضْمنُ أن يكون التنوعُ وجها من وجوه ثراء الحياة، وليس عائقًا عن التَّواصل الفعَّال.

وأوضح وكيل الأزهر ، إنَّ التَّعدُّدَ والتنوع لا يعد مشكلة، ولا ينبغي أن يكونَ ما دامت المشتركات الإنسانيَّة باقية بين النَّاس.

فيما أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، أهمية هذا المؤتمر الذي جاء تلبيةً للدعوة التي أطلقها وتبناها الرئيس السيسي، من أجل صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـخطاب الكراهية والتطرف ونشر قيم التسامح والحوار، مؤكداً على أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة ليست مسئولية المؤسسات الدينية فحسب، ولكنها مسئولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات التعليمية والتربوية الإعلامية والتشريعية.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي في أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار البرلماني في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، ويعتبره المدخل الصحيح لتعزيز التواصل فيما بين الشعوب وبعضها البعض، مضيفاً أن الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، أصبح محل اهتمام حقيقي لدى قادة الدول العربية، مشيداً في هذا السياق بالمبادرات الخلاقة التي ترعاها قيادات جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، كنماذج عربية مضيئة في هذا المجال.

وقال نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، إن تعزيز الوسطية والاعتدال ونشر الفكر الإسلامي الصحيح، هو السبيل في مواجهة الفكر المتطرف وخطابات الكراهية وإغلاق باب الشر والتطرف الذي انتشر بدول العالم.

وأوضح مفرح، أننا أمام قضيتان مهمتان، وهي السلام والأمن والسلم، وهو لا يتأتى في عالم متنوع الا بالتوافق ونشر الفكر الصحيح، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لرعاية المؤتمر والحرص على تأسيس دولة تقوم على المواطنة.

ولفت إلى أن الإسلام مبدأه السلام والحكمة والموعظة الحسنة والتعايش، وهو رسالة عالمية للعالم اجمع، منوها بأن الحوار هو أيضا مبدأ ديني، قائلا «الله عز وجل تحاور مع الملائكة وحدث الشيطان وتحدث مع آدم والكفار والمشركين بلغة القرآن البينة.

وأشار الى أن التنوع هو دلالة على قدرة الله عزل وجل، وهذا التنوع في الألوان والاشكال دلالة على قدرته عز وجل، والتنوع في خد ذاته هو التحدي، أن نجعل من قدرتنا على إدارة التنوع.

المؤتمر الإسلامى الدولي الـ31 لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

المؤتمر الإسلامى الدولي الـ31 لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

المؤتمر الإسلامى الدولي الـ31 لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية