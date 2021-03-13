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خالد الجندي : بعض الدول لو عندها «كوز المماليك» و«سهم عنترة» يعملوا عيد قومي (فيديو)

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يعد إنقاذا لعاصمة من أهم العواصم التاريخية في العالم، بها 537 أثرا تاريخيا مهددا تهديدا مباشر.

وأوضح الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت: «بعض الدول لو تملكت بوابة خشب عمرها 150 سنة يعملوا عليها ميدان، وممكن تسمي ميدان على اسم (كوز) مياه من عصر المماليك ويصبح مزارا تاريخيا، ولو وجدوا سهما من أيام عنترة يصبح تاريخا وعيدا قوميا لها».

وأكد الجندي: «نفقد ما تركته لنا جميع العهود التاريخية بسبب الزحف العشوائي ونشوب الحرائق ببعض المخازن»، لافتًا إلى أنه من حي الخليفة وتربى وسط هذه المنطقة الأثرية، وتابع: «تاريخنا وهويتنا ينتهي وأصبح يتحول لمخازن خردة وكوتش قديم أو مخازن أسمنت لمقاول، أو أوكار لتعاطي المكيفات وخرابات».

وأضاف الجندي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إشارة البدء، وبالفعل تم البدء في مشروع تطوير القاهرة التاريخية لإنقاذ تاريخ مصر وآثارها، ولإنقاذ الهوية المصرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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