شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا عن الأنبا مكاريوس : أخي وحبيبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على منبر كنيسة الأمير تادرس الشطبي بوسط مدينة المنيا، وقف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ليلقي كلمة بمناسبة مراسم صلوات تجليس الأنبا مكاريوس، أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها، ولاقت استحسانا وتفاعلا من الحضور.

قال محافظ المنيا: «الإسلام دين السلام والمسيحية ديانة المحبة، ونسعد بأن لدينا الأن ٩ مطرانيات للأرثوذكس بالمنيا، وأخي وحبيبي الأنبا مكاريوس له باع في خدمة وحب وطنه ومصر لها شأن ومكانة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي». واختتم بترديد عبارة «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر»

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة الأنبا مكاريوس و٨ أساقفة آخرين الأسبوع الماضي.

كثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الاحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة المنيا، تجنبا الازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات.

وقال البابا تواضروس، عن الأنبا مكاريوس، إنه أحد أعضاء المجمع المقدس وخدم كأسقف عام في إبراشية المنيا وأبوقرقاص مع الأب المتنيح المطران الأنبا أرسانيوس، وخدم خدمات عديدة سواءً في مصر أو خارج مصر، وخدم أيضًا في القاهرة، وساهم في تأسيس دير الأنبا أنطونيوس في كندا، وله خدمات كثيرة. وأضاف البابا أنه عقب نياحة الأنبا أرسانيوس، في 2018، جلسنا نفكر ونصلي من أجل تدبير رعاية هذه الإبراشية الواسعة وانتهينا إلى أن تقسم لثلاث إبراشيات، وأن يُجلس الأنبا مكاريوس أسقفًا على مدينة المنيا وتوابعها.