شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 500 شجرة مثمرة بقرية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين حملة النظافة على مستوى المركز والقرى وتجميل مداخل القرى، تحت إشراف النواب ورئيس قرية قونة، كما تابع حملات الإشغالات وأعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى.



أشرف رئيس المدينة على زراعة الأشجار بمداخل الوحدة المحلية بقرية قونه حيث تم زراعة ما يقرب من 500 شجرة مثمرة ما بين جوافة وزيتون وليمون وتوت بمداخل القريه، وقال إنه جارى حاليا دهان حوائط جميع مداخل ومخارج القرية.