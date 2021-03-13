أخبار مصر

زراعة 500 شجرة مثمرة بقرية في كفر الشيخ

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 500 شجرة مثمرة بقرية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين حملة النظافة على مستوى المركز والقرى وتجميل مداخل القرى، تحت إشراف النواب ورئيس قرية قونة، كما تابع حملات الإشغالات وأعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى.


أشرف رئيس المدينة على زراعة الأشجار بمداخل الوحدة المحلية بقرية قونه حيث تم زراعة ما يقرب من 500 شجرة مثمرة ما بين جوافة وزيتون وليمون وتوت بمداخل القريه، وقال إنه جارى حاليا دهان حوائط جميع مداخل ومخارج القرية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا