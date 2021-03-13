شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الدولة تعمل على تعمير كل شبر في القاهرة القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد حوارًا مجتمعيًا مع أهالي القاهرة التاريخية وخبراء وعدد من الأثريين.

وأضاف موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على تعمير كل شبر في القاهرة القديمة.

وقدم موسى الشكر لرئيس الوزراء على رسائل الطمأنة لأهالي منطقة القاهرة التاريخية، بأنه سيتم تطوير المناطق الأثرية في القاهرة التاريخية.