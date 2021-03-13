شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات جديدة للمواطنين في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الجهات التنفيذية في محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية، تيسيرات جديدة للمواطنين في مركز ومدينة الشيخ زويد، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد المحافظ، إعادة فتح الطرق بالشيخ زويد للتيسير على المواطنين بعد الاطمئنان على الحالة الأمنية بالمدينة، مشيرا إلى إعادة فتح الجزء الشمالي من المدينة وإعادة الشوارع والميادين إلى وضعها الطبيعى وإزالة السواتر لإتاحة السير بجوار مجلس المدينة وقسم الشرطة والسوق وغيرها.

لفت المحافظ إلى العمل على تطوير المدينة أسوة بما يتم بمدينة العريش، إلى جانب بحث باقى مطالب المواطنين للعمل على تحقيقها، مؤكدا افتتاح عيادة طبية تابعة للقوات المسلحة في قرية الجورة لتوفير الرعاية الطبية لأهالى القرية والقرى المجاورة.

أعرب أهالي المدينة عن سعادتهم بعودة الحياة إلى طبيعتها في الشيخ زويد، وفتح ميدان الشيخ زويد، وبعض الطرق والميادين المغلقة، بعد عدة سنوات من الإغلاق بسبب الحرب على الإرهاب.