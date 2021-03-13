شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قافلة طبية بقرية حاجر الدهسة بمركز فرشوط بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، ستنفذ قافلة طبية بقرية حاجر الدهسة التابعة لإدارة فرشوط الصحية، غدا وبعد غد.

وأوضح تاوضروس أن القافلة ستقدم الكشف فى تخصصات (نساء، جراحة، أطفال، باطنة، تنظيم أسرة، جلدية، عظام) مع إجراء كل التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

وأهاب وكيل وزارة الصحة المواطنين بالتوجه إلى القافلة للكشف والاطمئنان.