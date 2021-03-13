شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 مراكز تعليمية بالمنتزه شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي ثان المنتزة بالإسكندرية، حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية، بنطاق الحي بمعاونة الجهات المعنية.

وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، إن الحملة تأتي تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر.

وأضاف بهجت أن الحملة استهدفت إغلاق 3 مراكز تعليمية، بشارع ملك حفنى المندرة بحري، وشارع متفرع من محمد عطية بالمندرة قبلي، وشارع سلمان الفارسي، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .