شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 650 شخصا في قافلة طبية بسيدي غازي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة يتم إقامة القوافل الطبية منها قافلة على مدار يومي 12 و13مارس 2021 بقرية الحلافى التابعة لمدينة سيدى غازى .

وأضافت، أنه سوف تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات خلال اليومين، وتم صرف العلاج لجميع الحالات، كما تم توقيع الكشف الطبي في اليوم الأول على 650 مواطنا، بالإضافة إلى عمل تحاليل وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة . وقامت القافلة أيضا باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة .

أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على إتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء .