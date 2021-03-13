شكرا لقرائتكم خبر عن « أحد وسائل التكنولوجيا ومظاهرها».. «الإفتاء» تعلق على تطبيق تحريك صور الموتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تطبيق تحريك صور الأشخاص الأحياء أو الموتى مباح شرعًا طالما لا ينتهك المعايير الأخلاقية وإساءة الأدب.

وأضاف «عمران»، في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» على فضائية «دي ام سي»، السبت، أن هذا التطبيق هو أحد وسائل التكنولوجيا ومظاهرها واستخدامه شيء مباح ولكن بشروط.

وأشار إلى أن متطلبات الفطرة والإباحة مقيدة أن تكون بشكل أخلاقي وألا يشتمل على شيء للسخرية أو إساءة الأدب خاصة إذا كان صاحب الصورة قد توفى، وألا يكون القصد من استخدامها هو التجريح أو الضرر، لأن هناك بعض الصور التي قد تتعلق ببعض الحقوق وألا يكون القصد من ذلك مجرد تخليد الذكرى ولكن مع التسليم بقضاء الله وقدره.