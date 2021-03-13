شكرا لقرائتكم خبر عن «تشبه فيلم جواز بقرار جمهوري».. هند الهادي تكشف تفاصيل دعوة الرئيس لحضور زفافها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هند الهادي، فتاة من ذوي الهمم، إن فكرة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور زفافها، تشبه فيلم «جواز بقرار جمهوري»، مضيفة: «أشعر أننا مسؤولين منه، وليس هذه المرة الأولى التي نطلب فيها شيء ويستجيب له»«.

وأضافت الهادي، خلال لقائها مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أنها نشرت جلسة تصوير عبر حسابها، وتواصل معها مستشار وزيرة التضامن، وتفاعلت معها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، موجهة لها الشكر، وقالت: «الوزيرة أبلغتني أنها ستقدم لي طرفا صناعيا هدية الفرح، ووعدتني بحضور الزفاف».

وأشارت إلى أنها تلعب طائرة جلوس في منتخب مصر، كما أنها تعمل طوال أيام الأسبوع، موجهة الشكر لعائلتها وخطيبها، لافتة إلى أنها فقدت أحد ساقيها بسبب حادثة تعرضت لها في صغرها.

وتابعت: «بحول الطاقة السلبية لإيجابية، وعايزة أبقى قدوة لشخص تاني، والأهل عليهم عائد كبير في دفع مهارات ذوي الهمم، والريس معانا وسامعنا دايما».

فيما قال محمد، خطيب هند، إنه تعرف عليها في الجامعة، وأعجبته، ثم تقابلا وتعرفا على بعضهما، لافتا إلى أنها كانت ترفض الارتباط في البداية بسبب صغر سنهما، ودراستهما، معقبا: «أنا بحب الحب فيها، وهي عكازي وسندي».