شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 800 متر مخلفات من شوارع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ قطاع النظافة بحي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحى، وحي شمال بقيادة أحمد زين رئيس الحى، حملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة في محافظة الاقصر بنطاق الأحياء بتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، برفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول، حفاظا على المظهر العام.

واستهدفت الحملة بمنطقة حي المطار رفع تجمعات القمامة ومخلفات القصب المتراكمة من الجزر بكمين منشأة العماري وصولاً حتى مدخل كمين يسي وتفرغ صناديق بوابه المطار وطريق المنشاه ونجع عرمان ومسجد الرحمه والعماري والعرب والحي القديم بالإضافة إلى إصلاح خط المياة الخاص بالمطار المدنى، حيث تم رفع ٨٠٠ متر مخلفات في الحملة.

فيما شهدت منطقة حي شمال استهدفت الحملة تمشيط شوارع الحي المختلفة ورفع جميع صناديق القمامة، وشارك في الحملات عمال وسائقين ومعدات أحياء المطار وحى شمال.

من جانبه، وجه رئيس مدينة الأقصر بتكثيف العمل على مدار اليوم وتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.