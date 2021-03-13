شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ومحافظا الأقصر وقنا فى جولة لدعم أطفال الصعيد فى «أورام الاقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة في محافظة الأقصر، السبت، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداوودى محافظ قنا، وقيادات وزارة المالية ومحافظة الأقصر، لتقديم الدعم للأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجديد، والذي يعد اول مستشفي متخصص لعلاج أورام الاطفال بالمجان في الصعيد لتضاف إلى منظومة شفاء الأورمان الطبية الكبيرة في علاج الأورام بالمجان.

وزير المالية يزور اورمان الاقصر

واستقبل قيادات المستشفى الزوار، وتم تنظيم جولة لهم فى أقسام العيادات الخارجية، والتصوير بالأشعة المقطعية، وقسم الإقامة الداخلي، وقسم علاج اليوم الواحد، وحرص الوزير خلال جولته بالمستشفى على لقاء عدد من الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى ، متمنياً لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة.

وزير المالية يزور اورمان الاقصر

وخلال جولته بالمستشفى، أشاد وزير المالية بالدور الكبير للمستشفى الجديد فى التخفيف عن أطفال الصعيد والمساهمة فى رسم الابتسامة على الأطفال، وإدخال السعادة على قلوبهم طوال فترة تلقيهم العلاج.

وزير المالية يزور اورمان الاقصر

وأكد الدكتور محمد معيط أن المستشفى خطوة مميزة ضمن الدور الفاعل والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني وما يقدمونه من مبادرات ومشروعات خيرية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والاعمال الخيرية المجتمعية تسهم في بناء الانسان المصري وكفالة حقوقه.

وزير المالية يزور اورمان الاقصر

فيما أشار محافظ الأقصر إلى أن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال يعد إضافة جديدة لصروح مستشفيات الاورمان التي تخفف عن اطفالنا مشقة وعناء السفر لتلقي العلاج، مؤكدا ان دور مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاورمان ياتي في ضوء رؤية مصر 2030 التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق اهداف ومبادئ التنمية المستدامة، كما تأتي اتساقا مع ما اتخذته الدولة من مبادارات أطلقها الرئيس بدأت بمبادرة "100 مليون صحة" وصولا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل والتي كان لمستشفى شفاء الأورمان نصيب منها.

من جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارات وزراء مصر لمستشفى الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة، دعم كبير لأول صرح طبى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان فى صعيد مصر، موجهاً الشكر لوزير المالية على دعمه لأطفال الصعيد وإدارة المستشفى.