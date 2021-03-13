شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: نشهد أجواء متقلبة حادة وسريعة وقد نرى تغيرات خاصة بالـ4 فصول في يوم واحد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا عادة ما نشهد اضطرابات في الأحوال الجوية مع نهايات الفصول، لافتًا إلى أن فصل الشتاء ينتهي رسميًا وجغرافيًا بعد أسبوع.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية «dmc»، السبت، أننا نشهد تقلبات جوية وقد نشهد أجواء ربيع متقلبة حادة وسريعة وقد نشهد تغيرات جوية خاصة بالأربع فصول في يوم واحد، مناشدًا المواطنين متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة بشكل دقيق ويومي.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الشهر الأول من فصل الربيع يكون فيه نسمات برودة، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس مع بداية فصل الربيع، مشددًا على ضرورة أن يكون تخفيف الملابس طفيف مع متابعة النشرات الجوية، مؤكدًا أننا لن نشهد أي تغيرات جوية خلال الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.