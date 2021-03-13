شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يسلم 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، السبت، 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الفئة، واهتمام الوزارة بذوي القدرات على مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة نائباً عن المحافظ، وسعيد عبدالراضي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .

واطمأن الوزير خلال تسليم العقود على مرتبات ذوي الهمم، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، مؤكدا أن كل ما يقدم لهذه الفئة ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما يستحقه ذوو الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم على العمل، موجها الشكر للشركات التي قامت بتوفير العقود لأبنائنا من هذه الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لهم.

وقال الوزير: «الدولة تضع أبناءها من ذوي الهمم والعزيمة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة»، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، لافتا إلى استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقال إن الوزارة توفر لهذه الفئة فرصا للتدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا، فضلا عن 27 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع التابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة.