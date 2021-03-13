شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يُشيد بـ وزير الأوقاف : «مقاتل يسير على الطريق الصحيح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تم تحت رعاية وزارة الأوقاف، منوهًا بأن المؤتمر تم تحت عنوان «حوار الأديان والثقافات».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن مؤتمر «حوار الأديان والثقافات» شيء مشرف، ويتضمن حوار جميع العلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي، موجهًا التحية لوزارة الأوقاف على عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، معتبرًا إياه خطوة على الطريق الصحيح.

وأشاد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجهود المبذولة من قبل وزير الأوقاف، قائلًا: «وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مقاتل نشهد له بالجدية والمثابرة ويسير على الطريق الصحيح».