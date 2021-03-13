شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلوات احتفالية تجليس الأنبا مكاريوس اسقفا للمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صلوات تجليس الأنبا مكاريوس، أسقفا لايبارشية المنيا وتوابعها، برئاسة المطران الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وأكثر من 10 أساقفة من أنحاء مصر.

ولجأت مطرانية المنيا لاستضافة الأعداد الغفيرة من الأقباط الأرثوذكس بالمنيا بالكنيسة المواجهة لكنيسة الأمير تادرس، بجانب استخدام طابقي الكنيسة (الكنيستين العلوية المقام بها الطقوس والكنيسة السفلية الملحقة بالمبنى).

وقاد المعلم إبراهيم عياد، كبير مرتلي بطريركية الأقباط الأرثوذكس، خورس «فريق أو جوقة» الكلية الإكليريكية ومرتلي كل كنائس إيبارشية المنيا وتوابعها.

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

مراسم تجليس الانبا مكاريوس بالمنيا

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة الأنبا مكاريوس و8 أساقفة آخرين الأسبوع الماضي.

من جانبها، كثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الاحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة المنيا، تجنبا الازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات.

وقال البابا تواضروس، عن الأنبا مكاريوس، إنه أحد أعضاء المجمع المقدس وخدم كأسقف عام في إبراشية المنيا وأبوقرقاص مع الأب المتنيح المطران الأنبا أرسانيوس، وخدم خدمات عديدة سواءً في مصر أو خارج مصر، وخدم أيضًا في القاهرة، وساهم في تأسيس دير الأنبا أنطونيوس في كندا، وله خدمات كثيرة.

وأضاف البابا أنه عقب نياحة الأنبا أرسانيوس، في 2018، جلسنا نفكر ونصلي من أجل تدبير رعاية هذه الإبراشية الواسعة وانتهينا إلى أن تقسم لثلاث إبراشيات، وأن يُجلس الأنبا مكاريوس أسقفًا على مدينة المنيا وتوابعها.