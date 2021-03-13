شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم السويس» يتفقد المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، رافقه ياسر عمارة وكيل المديرية، عدد من المدارس في المحافظة في أول أيام العودة للفصل الدراسي الثاني، لتقديم لتقديم التهنئة للعاملين بالمدرس والطلاب ببداية الفصل الدراسى الثانى وتم التأكد من سير انتظام العملية التعليمية بمجموعة من المدارس.

شملت الجولة؛ المدرسة الفندقية، مدرسة القناة الابتدائية، ومدرسة صلاح الدين الابتدائية، ومدرسة صناعات السويس ومدرسة ٢٤ أكتوبر الثانوية الصناعية، ومدرسة أحمد زكي للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات.



وخلال الجولة اطمأن وكيل الوزارة على جاهزية المدارس لاستقبال طلابها والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لحماية الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، وقال الفولي، إنه يجب تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتأدية الرسالة التي نحملها على أعناقنا على الوجه الأكمل للوصول بهم لأعلى المراكز وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.