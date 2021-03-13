شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي MBC عن التردد الجديد لقناة MBC2 والتى تزايد البحث عنها بشكل كبير على محرك بحث جوجل اليوم، ونقدم فيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وأيضًا على القمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطًا: 5/6

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطًا: 5/6

الجودة: HD

بدأت قناة إم بس سي MBC2 بثها منذ نحو 18 عامًا وكانت مخصصة لتقديم الأفلام، ثم بدأت فيما بعد في تقديم عدد من النشرات الإخبارية باللغة الإنجليزية، ثم تخصصت في تقديم الأفلام الحديثة، ونالت قناة MBC2 شعبية كبيرة خلال تلك السنوات نظرًا لكونها قناة مفتوحة وغير مشفرة.

وقامت مجموعة قنوات MBC بعرض تعريف لنفسها عبر موقعها الإلكتروني لتقول «بعد عقدين من البث التلفزيوني المستقل على مدار عقدين غيرت مجموعة قنوات MBC من الطريقة التي ينظر بها العرب إلى العالم في ظل الطفرة التكنولوجية اليوم، وستظل مجموعة قنوات MBC في جهودها لتوسيع آفاق الإعلام لخدمة الجمهور في المنطقة في ظل عالم متنام، وهدفنا هو الارتقاء بمنظومة القيم الإعلامية مع توفير محتوى نوعي يتميز بالأخلاقيات الرفيعة والجودة العالية، وهذه رؤيتنا الطموحة وغايتنا الراسخة.

وتعرض قناة MBC2 عددًا من الأفلام الأجنبية المميزة هذه الأيام واختارت القناة نجمة الشهر الفنانة Amy Adams لعرض أفلامها، وتقدم عددًا من البرامج منها Action Zone وFashion Forward وMaking The Movies، Scoop with Raya .

اقرأ أيضًا:

تردد قناة بين سبورت 4

تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد

تردد قناة مكسبي الفضائية

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديد