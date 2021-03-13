شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد المحاور الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، المحاور الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور .



كما تفقد المحافظ كفر الشيخ محور صبري القاضي، ووجه العقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرو، بتنظيم الحركة المرورية للقادمين والمتجهين لسكة روينة، كما تابع الأعمال الجارية في شارع 21، لتحويله لاتجاهين، والانتهاء من الجزيرة الوسطى بين الاتجاهين، مشددا على منع التعديات على الشارع، كما شدد على منع انتظار سيارات النقل.