شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يشهد حفل تخريج الدورة الـ10 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حفل تخريج الدورة المتقدمة الـ10 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية في مجال الإعلام، والتى نظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة التابع للوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، في الفترة من 21 فبراير 2021 حتى 11 مارس الجارى. وضمت 18 متدربًا من 6 دول إفريقية شقيقة؛ السودان وموريتانيا وجيبوتى وغينيا كوناكرى ومالى وكوت ديفوار.



شكر المتحدث باسم المتدربين المشاركين في الدورة، مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حسن استقبالهم، موضحا الحرص على عقد الدورات التي تعزز التعاون الإعلامى بين البلدين.



في ختام الحفل، سلَّم وزير الدولة للإعلام الشهادات للخريجين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.