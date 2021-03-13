شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرابيلى» فى عيون الدمايطة: لم يتأخر عن دعم المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن بين أهالى دمياط، عقب تلقيهم نبأ وفاة الكاتب الصحفى، عباس الطرابيلى، ابن المحافظة، إذ عبروا عن حزنهم لفقدان أحد أبنائهم المخلصين.

وقال حسنى المتبولى، صاحب محل مأكولات: «الأستاذ عباس كان طول عمره حاملًا لهموم دمياط، وكنت بقوله إنت شايل هم الدمايطة طول عمرك، وكان لا يتأخر عن دعم المدينة طوال عمره وله رصيد كبير من المقالات التي تتحدث عنها وعن هموم أهلها مثل صناعة الأثاث ومشكلات الصيادين، وكنا نتوجه له بمجرد أن نعرف بقدومه لمنزله، وكان عاشقا لحديث الذكريات».

ويتذكر جمال ماريا، موظف بالمعاش، موقف الكاتب الراحل خلال حملة أهالى دمياط ضد مصنع أجريوم ودفاعهم عن البيئة وضمان صحتهم، ودعمه بسلسلة مقالات يومية بالصحف وتواصله مع كبار الكتاب لمساندة الدمايطة في قضيتهم العادلة، مشيرا إلى أنه كان دائم الاستفسار عن أحوال أهالى دمياط ومتابعة كل ما يختص بحياتهم، وآخرها بعض المشاكل مع الأوقاف.

وطالب الكاتب الصحفى يحيى النجار بإطلاق اسم «الطرابيلى» على الشارع الذي يقيم به أو إحدى المدارس تخليدًا لذكراه وتقديرا لتاريخه الصحفى المشرف دفاعا عن دمياط وأهلها.