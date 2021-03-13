شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف موعد نقل 22 مومياء من المتحف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زاهي حواس، خبير الآثار، إن نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارات سيكون بعد عيد الأم، موضحًا أن النقل سيكون عبر سيارات وبحرص شديد لمنع خدش أي منها.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تغطية عالمية لهذا الحدث الكبير، موضحا أن الرئيس السيسي مهتم بموكب نقل المومياوات.

وأشار إلى أنه سيتم غلق الشوارع التي يمر منها موكب المومياوات، بما يمثل دعاية للسياحة. وأضاف أن المومياوات يعرضون بعد نقلهم بطريقة حضارية محترمة وإلى جوارهم تاريخ الملك والأشعة المقطعية.