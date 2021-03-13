شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يعلق على حادث «طبيبة السلام»: «نرفض كل أشكال البلطجة والعنف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على حادث إلقاء صاحب عقار وزوجته وشخص آخر من السكان «طبيبة» من شرفة شقتها بالطابق السادس بمجرد الشك في سلوكها، وأعلن استنكاره الشديد للخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأعربت الدكتور مايا مرسي عن حزنها لهذا الحادث، وقالت: «نرفض جميع أشكال البلطجة والعنف، ومصر ستظل دائما دولة قانون ومؤسسات ولن تقبل قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء على بعضهم البعض».

وقالت مرسي: «المجلس يستعد لتقديم المسانده القانونية اللازمة لأسرة المجني عليها من خلال محامى مكتب شكاوى المرأة الخاص بالمجلس، لاسترجاع حقها ومعاقبة الجناة حتى يكونوا عبرة وعظة لمن يقوموا بمثل هذه الجرائم».

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بالعثور من الأهالي على جثة بمدينة السلام، انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها تدعى «د.ص» 34 سنة، تعاني من كسور متفرقة بجميع جسدها، تم تحرير محضر وإحالتها إلى النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن صاحب العقار وزوجته وشخصا آخر من سكان العقار وراء ارتكاب الحادثة، عندما أبلغهم حارس العقار بصعود شخص غريب إلى شقة المجني عليها، فقاموا بتحطيم باب الشقة واعتدوا عليها بالضرب فسقطت من الطابق السادس ولفظت أنفاسها الآخيرة.