شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بعيدها القومي خلال الشهر الجاري، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في مراسم رفع العلم بطابا، وافتتاحات المشروعات التنموية والخدمية بجميع مدن المحافظة خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

الاحتفال يشمل مراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا، وحفلا لفرقة الفنون الشعبية والمواهب من أبناء المحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، إضافة إلى حفل فني بشرم الشيخ وافتتاح معرض للزهور ونباتات الزينة والحرف والمشغولات اليدوية «ديارنا» بشرم الشيخ ولقاء تثقيفي تحت عنوان: (سيناء في القلب) بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.