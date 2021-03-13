شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة : اكتمال تشكيلات المؤسسات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً اليوم السبت، برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور الأعضاء؛ المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والدكتور إيهاب أبوعيش، ووليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبوباشا، الشيماء عبدالإله، مروة السيسي أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها: اتخاذ قرار بتعيين شريف على محمد عبدالباقي عزيز رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي بالإضافة إلى رئاسته لمجلة لغة العصر، خلفاً خليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي. وثانياً: تعيين محمد السيد محمد أحمد العزاوي رئيساً لتحرير جريدة البروجرية إجيبسيان وجريدة بروجريه دايمانش والبوابة الإلكترونية الفرنسية خلفاً لـ الشيماء عبدالاله عبدالحميد حسن التي تم تعيينها عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة. وثالثاً: تعيين داليا أحمد أحمد محمد حمام عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بدلاً من الشيماء عبدالإله عبدالحميد حسن. ورابعاً: تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بصدور قرارات تعيين أعضاء الجمعيات العمومية يكون قد تم استكمال تشكيلات المؤسسات الصحفية القومية وفقاً لما حدده القانون، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لتمارس اختصاصاتها المحددة وفقاً للقانون.