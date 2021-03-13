شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن الطرح أمام الشركات العالمية لتنفيذ نظم الإشارات بمشروع القطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل الطرح العام بين الشركات العالمية المتخصصة لاختيار إحداها لتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بمشروع أول قطار سريع يتم تنفيذ فى مصر يمتد من العين السخنة حتى العلمين بطول 486 كم، بحيث ستعمل الشركة الأجنبية التى سيتم اختيارها مع شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ هذا المشروع بنفس الأسلوب المتبع فى تنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن الوزارة ستستقبل العروض من الشركات الراغبة لتفاضل بينها واختيارها الأعلى تقييما، بحيث تتولى الشركة التى سيقع عليها الاختيار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة على امتداد المشروع، فيما تتولى شركات المقاولات المصرية تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بالمشروع من محطات وقضبان وأسوار وجسور المشروع.

وأضافت المصادر أن وزارة النقل تسعى لبدء تنفيذ المشروع خلال شهرين، بحيث تشرع شركات المقاولات الوطنية فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بجانب السير فى إجراءات اختيار الشركة العالمية التى ستتولى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، مشيرة إلى أنه تم تقسيم مسار المشروع إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية لتقوم بالأعمال الإنشائية والمدنية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تسعى للانتهاء من تنفيذ أول قطار سريع خلال 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار، كما أنه مخطط تصنيع قطاراته على ستعمل خلال المشروع بعد تنفيذها فى مصنع القطارات التى تعمل الدولة على إنشاؤه حاليا فى منطقة شرق بورسعيد بالاشتراك بين وزارتى النقل والتخطيط والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

مشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الادارية الجديدة /اكتوبر /برج العرب / الاسكندرية /العلمين يبلغ طوله 486، وسيضم 17 محطة بطول مساره، وسيربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى بطول 260 كم، وسيتم مد الخط فى المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة فى اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

ووزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ومخطط اختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل هذا المشروع عقب تنفيذه، ومشروع القطار السريع ستصل سرعته التصميمة إلى 250 كم/ س، وسيتم تمويل تكلفته من عبر قرض حكومى دولى ميسر والموازنة العامة للدولة.

مشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب البضائع معا، لافتة إلى أن هذا المشروع سيربط المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية عبر شبكة السكة الحديد وهو ما سيخفف العبء على الطرق، كما سيربط العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية، وسيربط مع مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد.