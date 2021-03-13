شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء على بساط المحبة مع سكان المعز والغورى والخيامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال جولته التفقدية بمنقطة القاهرة التاريخية، فضلاً عن تقارير سياسية، واقتصادية، ورياضية، وفنية متنوعة.

واقرأ أيضاً

رئيس الوزراء: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لن يوقف تطوير مدن وعواصم مصر

خلال جولته التفقدية بمنطقة الغورية وباب زويلة، اليوم السبت ، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات حول مشروعات تطوير وإحياء القاهرة التاريخية ، مؤكدا أن المنطقة التي يقف على أرضها الآن بصحبة عدد من المسئولين هي منطقة عزيزة على قلوبنا نحن المصريين جميعا، والتي تتمثل في القاهرة التاريخية، حيث إنها تُعد واحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي، مؤكدا القيمة البالغة لهذا المكان الذي كان شاهدا على مجريات وأحداث تاريخية عديدة، حيث إن نشأة القاهرة كانت من هنا منذ ما يزيد على الألف عام، ومن هنا كانت انطلاقة مدينة القاهرة العظيمة.

رئيس الوزراء: القاهرة التاريخية كنز من التراث الحضارى وتضم 537 مبنى أثرياً

قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة التاريخية كنز من التراث الحضارى، ويحوى 537 مبنى أثرى، لافتا إلى أن هذه المنطقة شهدت بعض المحاولات لترميم بعض المباني والآثار الموجودة فيها، مثل شارع المعز، ولكن لم يتم النظر إلى هذه المنطقة بصورة متكاملة، لافتا إلى أن هذه المنطقة شهدت إهمال وتدهورت بشكل كبير.

رئيس الوزراء: الدولة أخذت على عاتقها اقتحام وحل مشاكل"بتجيب صداع" لخدمة المواطنين

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء حوار مجتمعيا مع الأهالى والسكان بمناطق القاهرة التاريخية بشأن تطوير القاهرة التاريخية ، مؤكدا أن الدولة تدخل فى ملفات " ماتجبش غير الصداع" ولكننا نعمل على خدمة المواطنين ، ونسعى لتطوير المنطقة .

بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادى الأحمر، مطار القاهرة فى طريقها إلى الكونغو؛ لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي ينتمى للقاهرة التاريخية وحريص على سرعة تطويرها

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حوارا مجتمعيا بشأن تطوير القاهرة التاريخية مع أهالى وسكان عدد من مناطق القاهرة التاريخية، حول المشروعات التى تعتزم الدولة القيام بتنفيذها خلال هذه المرحلة، لاستعادة رونقها الحضاري.

من القلب للقلب.. رئيس الوزراء على بساط المحبة مع سكان شارع المعز والغورى والخيامية... مدبولى : ملتزمون بالحفاظ على كافة مناطق القاهرة التاريخية .. والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لن يوقف تطوير مدن وعواصم مصر

لقاء تحت شعار البساطة، وحوار من القلب للقلب، كان هذا عنوان لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من الأهالى على هامش جولته بمنطقة القاهرة التاريخية، اليوم السبت، الذى شهد حوارا مجتمعيا عميقا وبسيطا، وعرضا موجزا وواضحا لرؤية الدولة وخطط تطوير المنطقة واستعادة رونقها التاريخى.

آخر أيام الشتوية.. استقرار بحالة الجو بكافة الأنحاء آخر أسبوع فى فصل الشتاء.. طقس دافئ على القاهرة الكبرى وحار جنوب البلاد والعظمى بالعاصمة تصل 24 درجة.. والأرصاد: لا ظواهر جوية سوى الشبورة على الطرق حتى الجمعة

أقل من أسبوع تقريبا بات يفصلنا على انتهاء فصل الشتاء، حيث يبدأ فصل الربيع الجمعة المقبل، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد استقرار فى حالة الجو على كافة الأنحاء بالبلاد .

للأسبوع الثالث.. انتظام الامتحانات بالجامعات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. 13 كلية بجامعة حلوان تواصل الامتحانات اليوم.. جامعة القاهرة: توزيع الطلاب على فترات لتعقيم القاعات دوريا للوقاية من كورونا

تواصل الجامعات الحكومية اليوم السبت ، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى الكليات المخلتفة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، اذ انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت 27 فبراير الماضى، وتجرى الاختبارات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا .

قطار "حياة كريمة" يصل قرية بخور أبو على شمال أسوان.. رفع كفاءة البنية التحتية للطرق والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء.. والأهالى: عانينا طويلاً من الإهمال والمبادرة طوق نجاة.. ونقلة نوعية تغير وجه.. صور

تعد مبادرة "حياة كريمة" طوق النجاة لكثير من القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية التى كانت تفتقر إلى أبسط الخدمات والتي بقدومها أعرب قاطنى القرى بالفرح والسرور ورسم البهجة على وجوههم، مع توجيه الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بالقرى الريفية خاصة صعيد مصر، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية.

انطلاق مؤتمر حوار الأديان والثقافات فى القاهرة.. وزير الأوقاف: الدول المحترمة لا تعتدى على جيرانها.. المفتى: جائحة كورونا أثبتت الحاجة الماسة للتعاون.. وزير أوقاف السودان: علينا إنشاء حائط صد لمواجهة الكراهية

انطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، بمشاركة أكثر من 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من (30) بحثًا، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان، ويستمر لمدة يومين.

150 مليار جنيه تكلفة تطوير قرى حياة كريمة بالعام الجديد.. اعرف خطة المبادرة

تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الأهالى فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وتخضع المبادرة لدراسة دقيقة فى اختيار القرى طبقا لأولويات موضوعه للانتهاء تدريجيا من عملية التطوير على مدار الـ3 سنوات القادمة، وذلك وفقا لحوار وفرق بحث تتولى تحديد الاحتياجات وتلبيتها، وهو ما أكد عليه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان له أمس الجمعة.

فيلم "سيرة الشهيد" بطولات وتضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.. فيديو وصور

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلم تسجيلي عن "سيرة الشهيد"، والذي تم عرضه في وقائع الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

مشرف تطوير سور مجرى العيون: الدولة تهدف للتطوير الشامل وليس التهجير.. فيديو

قال عاطف الدباح، المشرف على تطوير سور مجرى العيون، في منطقة القاهرة التاريخية، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لتطوير هذه المنطقة حتى تعود إلى رونقها، مشيرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفقد العديد من المناطق من أجل التطوير الكامل لهذه المنطقة حيث تفقد باب زويلة ومنطقة الغوري، بما فيها منطقة سور العيون، حيث أن لها دور تاريخى كبير.

الإفتاء: تحريك صور الموتى على السوشيال ميديا مباح شرعا بشروط

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة؛ إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بأن لا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ؛ فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة عادية؛ فالأَصْل أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت، وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛ وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة.