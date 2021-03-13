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مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران من ليتوانيا على متنها 176 سائحًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران جديدة قادمة من ليتوانيا وعلى متنها 176 سائحًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس ، في ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا إلى مدينة الغردقة.

واستقبل رجال الخدمات الأرضية بالمطار الرحلة، وأنهوا خدمة الطائرة على أكمل وجه فس الوصول والسفر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين، وأقلعت الرحلة وعلى متنها 163 سائحًا ، وهس من طراز A320.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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