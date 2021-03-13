"الوطنية للصحافة": رؤساء تحرير جدد لـ"الأهرام الاقتصادي" و"البروجريه".. وتعلن تشكيلات العموميات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور الأعضاء المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتور إيهاب أبو عيش ووليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبدالإله، مروة السيسي أمين عام الهيئة، وقررت الهيئة في اجتماعها:

أولًا: تعيين شريف علي محمد عبدالباقي عزيز رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي بالإضافة إلى رئاسته لمجلة لغة العصر، خلفًا لخليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.

ثانيًا: تعيين محمد السيد محمد أحمد العزاوي رئيسًا لتحرير جريدة "البروجرية إجيبسيان" وجريدة "بروجريه دايمانش" والبوابة الإلكترونية الفرنسية خلفًا للشيماء عبدالإله عبدالحميد حسن التي تم تعيينها عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة.

ثالثًا: تعيين داليا أحمد أحمد محمد حمام عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بدلاً من الشيماء عبدالإله عبدالحميد حسن.

رابعًا: تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بصدور قرارات تعيين أعضاء الجمعيات العمومية يكون قد تم استكمال تشكيلات المؤسسات الصحفية القومية وفقًا لما حدده القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لتمارس اختصاصاتها المحددة وفقاً للقانون.

وجاءت تشكيلات الجمعيات العمومية كما يلي: