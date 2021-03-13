شكرا لقرائتكم خبر عن سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، سير الامتحانات المسائية بكليتي الزراعة والطب البيطري.

وقال سوسة، في بيان صحفي السبت، إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الإمتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة اداء الامتحانات.

وأشاد سوسة بإدارة الكليتين وبما لمسه من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الكمامات، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.