شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع للتأكد من تنفيذ إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، موقف كفر الشيخ الجديد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، مدير المرور.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عابدين، القريب من تقسيم الـ47، ضمن أعمال التطوير التي ستشهدها ميادين العاصمة كمرحلة أولى .

وقرر محافظ كفر الشيخ غلق عدد من المحال بعدد من شوارع شرق مدينة كفر الشيخ منها محال قريبة من مستشفى كفر الشيخ العام، وإزالة التعديات بتقسيم القضاة، وبشارع صبري القاضي غرب مدينة كفر الشيخ، كما قرر غلق معرض سيارات لمدة أسبوع لاستغلال الشارع في ركن السيارات بالطول متعدياً على طريق صبري القاضي.