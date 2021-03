شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم اليوم والمقابلة من الغد لأكثر من 400 فرصة.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والتخصصات والان نبدء بالتفاصيل

ننشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات المتنوعة والتي نشرت عبر المواقع الرسمية أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة طور وغير والتابعة لوزارة الشباب والرياضة علمابأن هناك وظائف يمكن ملء الاستمارة اليوم وتقديمها وعمل المقابلة بداية من الغد الأحد وذلك وفقا لكل شركة كما هو موضح في الشروط والتفاصيل أدناه :

1 - شركة الشايع الكبرى "ستاربكس StarBucks " تطلب :



تعلن عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف يوم الاحد 14 مارس 2021 من الساعة 9.30 الى الساعة 4 عصرا بالعنوان التالى:

داخل فندق توليب جولدن بلازا- شارع عمر بن الخطاب- هليوبوليس- مدينه نصر

شركة الشايع الكبرى (براند ستاربكس) تطلب للتعين:

- باريستا (Barista)

-----

اماكن العمل : فروع التجمع الخامس

------

الوصف الوظيف:

مسئول عن تحضير المشاريب - ونظافة الفرع

------

مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتب: 3450 ج

- حوافز شهرية 30% من الراتب

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

8 ساعات عمل

مواصلات من مناطق تجمع لموقف السلام - رمسيس

- تأمين صحي

---------

متطلبات الوظيفة:

• دبلوم سياحة وفنادق او مؤهل عالي (طلبة بشرط التفرغ)

• قراءة مبدئيا للغة الانجليزية

- ذكور واناث

• موقف محدد التجنيد

• السن اقصى حد 30 سنه

---------

للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط: اضغط هنا

والحضور مباشرة على العنوان التالى

العنوان:

داخل فندق توليب جولدن بلازا- شارع عمر بن الخطاب- هليوبوليس- مدينه نصر

يمكنكم التواصل عبر الهاتف

01278886892

يرجى الحضور بالكمامة وقلم شخصى واتباع اجراءات السلامة والصحة ونتمنى التوفيق للجميع

============



2 - شركة بي تك BTech تطلب :

مشرف فرع -سوهاج - (ST-2020-777)

الهدف من الوظيفة :

يساهم في تنفيذ خطة المستهدفات البيعية لتحقيق المستهدفات البيعية و يحفز فريق عمل الفر ع بما يساهم فى تحسين و

تطوير معدلات الأداء

مجال المهام الوظيفية :

- يتابع حركة مخزون الفرع يوميا لضبط الرصيد المخزنى

- يشرف على جرد الفرع لمطابقة الرصيد المخزنى بالرصيد الفعلى و الوقوف على حالات العجز

- يشرف على نظام عرض المنتجات, نظافة المنتجات, نظافة الفرع و إلتزام العالمين داخل الفرع بأساليب عمل إدارة الجودة لضمان سير الأعمال

- يتابع حركة الحضور و الإنصراف للعاملين بالفرع و يتأكد من إلتزامهم بالسلوكيات المتفق عليها نحو العملاء لدعم تحقيق رضاء العملاء

- يشرف على تحديث كروت أسعار المنتجات لضمان دقة و صحة أسعار المنتجات المعروضة و مطابقتها بأسعار المنتجات على نظام ال RMS

- يحلل حركة بيع المنتجات داخل الفرع و مقارنتها بخطة المستهدفات البيعية لكل منتج لضبط حركة مبيعات المنتجات بطيئة الحركة

· المؤهل الجامعي : بكالوريوس – ليسانس

· دورات تدريبية : المبيعات

· اللغة الإنجليزية: مستوى جيد

· MS Officeمستوى جيد Excel

· الخبرات : من 3 سنوات الى 5 سنوات

· السن عند التعيين : من 25 إلى 30 سنة

للتقديم : اضغط هنا

====================

3 - شركة الفرجاني هايبر ماركت تطلب :



المكان :- 40 شارع الزيتون أمام شركة المياة _محطه مترو حدائق الزيتون

الميعاد:- يوم الثلاثاء القادم 17 مارس 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها شركة_الفرجاني في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الاتيه :-

1- مدير فرع ( خبره سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل ( خبره سابقه بنفس المجال) .

9 - منسق تجميل .

10 - مشرف قسم المنزلية ( خبره سابقه بنفس المجال)

11 - منسق منزلية .

12- منسق مخزن

13- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي-برازيلي)

17- بائع عطاره

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بفسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

-----------

مزايا الشركة

مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعيفرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين:

----

العنوان:-

40 شارع الزيتون أمام شركة المياة _محطه مترو حدائق الزيتون

الميعاد:- يوم الثلاثاء القادم 17 مارس 2021

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

للاستفسار:-

01211133942 / 01208366630 / 01033334749

واتس اب: 01222777251

===================

4 - شركة بي تك BTech تطلب :

مسئول مبيعات - طنطا - (ST-2020-6110)

الهدف من الوظيفة :

يروج للمنتجات داخل الفرع لبيع المنتجات و تلبية إجتياجات العملاء.

المهام الوظيفية :

- يتابع عرض و نظافة المنتجات لضمان ظهور المنتجات بأفضل حالة

- يخطر مشرف الفرع بطلب الطلبيات اللازمة من المنتجات من المخازن لتوفير المنتجات بالفرع لإتمام الصفقات البيعية

- يرد على إستفسارات العملاء و يتابع حل مشاكل العملاء بما يساهم فى تحقيق رضاء العملاء

- يستبدل المنتجات التى بها عيوب تصنيع لضمان مستوى خدمة يدعم رضاء العملاء

- يتابع مع مشرف الفرع العروض الترويجية للمنتجات و آخر سعر للمنتجات بما يدعم العملية البيعية

- يحدث أسعار المنتجات و كارت المواصفات الخاص بالمنتجات لضمان المعرفة

المتطلبات الوظيفية:

· المؤهل الجامعي : بكالوريوس – ليسانس

· اللغة الإنجليزية: مستوى جيد

· MS Officeمستوى جيد Excel

· الخبرات : من 1 سنوات الى 2 سنوات

· السن عند التعيين : من 22 إلى 25 سنة

للتقديم : اضغط هنا

====================

5 - لولو Lu Lu هايبر ماركت (انترناشيونال جروب) يطلب للتعين:

الوظائف:

1- بائع اول (قسم السوبر ماركت – قسم الخضار والفاكهة – قسم المأكولات الساخنة – قسم المخبوزات)

2- شيفات (جزارة، بقالة، سمك، خباز افرنجي، خباز لبناني، خباز بلدي، حلواني غربي

---------

مكان العمل: فروع(التجمع الخامس، التجمع الاول)

------

الشروط المشتركة:

- جميع المؤهلات الدراسية وطلبة

- بدون خبرة فيما عادا الشيفات خبرة سنة

- حد اقصى للسن 30 سنة

-------

الحقوق والمميزات المشتركة:

- مرتب مجزي + ارباح سنوية + مكافئات اعياد

- تأمينات طبية واجتماعية

- 9 ساعات عمل

---------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

يتم تحديد المقابلة في الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الاثنين 15-3-2021 , من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا حيث يمكنك عمل المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين التوظيف من منزلك

=================

6 - شركة بي تك BTech تطلب :



مسئول مبيعات - اكتوبر - (ST-2020-6810)

الهدف من الوظيفة :

يروج للمنتجات داخل الفرع لبيع المنتجات و تلبية إجتياجات العملاء.

المهام الوظيفية :

- يتابع عرض و نظافة المنتجات لضمان ظهور المنتجات بأفضل حالة

- يخطر مشرف الفرع بطلب الطلبيات اللازمة من المنتجات من المخازن لتوفير المنتجات بالفرع لإتمام الصفقات البيعية

- يرد على إستفسارات العملاء و يتابع حل مشاكل العملاء بما يساهم فى تحقيق رضاء العملاء

- يستبدل المنتجات التى بها عيوب تصنيع لضمان مستوى خدمة يدعم رضاء العملاء

- يتابع مع مشرف الفرع العروض الترويجية للمنتجات و آخر سعر للمنتجات بما يدعم العملية البيعية

- يحدث أسعار المنتجات و كارت المواصفات الخاص بالمنتجات لضمان المعرفة

المتطلبات الوظيفية:

· المؤهل الجامعي : بكالوريوس – ليسانس

· اللغة الإنجليزية: مستوى جيد

· MS Officeمستوى جيد Excel

· الخبرات : من 1 سنوات الى 2 سنوات

· السن عند التعيين : من 22 إلى 25 سنة

للتقديم: اضغط هنا

================

7 - شركة يو اكس سينترز UX Centers لخدمات تكنولوجيا المعلومات تطلب للتعين:

1- Technical Support Rerpresentatives(300)

2- Team Leaders (6)

3- IT Specialists (4)

------

• الشروط العامة

1. مؤهلات عليا

2. إيجاده اللغة الانجليزية

3. الانتهاء من الخدمة العسكرية (للذكور)

4. مقيم في الإسكندرية او على الاستعداد للانتقال

5. خبرة مسبقه في مجال خدمة العملاء

--------

• مميزات والحقوق:

1- مرتب أساسي ٥،٥٠٠ ج.م ٢- علاوة تصل ل ٣،٥٠٠ ج.م ٣- تأمينات اجتماعيه و صحية

٤- شيفتات متغيره ٥- توفير مواصلات من و الي مقر الشركه ٦- خصومات على عضوية الجيمات ٧- اشتراك فاليو ٨- ترقية بعد ٦ شهور

---------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

يتم تحديد المقابلة في الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الاثنين 15-3-2021 , من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا حيث يمكنك عمل المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين التوظيف من منزلك

===============

8 - شركة بي تك BTech تطلب :



مسئول مبيعات - الجونة - (ST-2020-7190)

الهدف من الوظيفة :

يروج للمنتجات داخل الفرع لبيع المنتجات و تلبية إجتياجات العملاء.

المهام الوظيفية :

- يتابع عرض و نظافة المنتجات لضمان ظهور المنتجات بأفضل حالة

- يخطر مشرف الفرع بطلب الطلبيات اللازمة من المنتجات من المخازن لتوفير المنتجات بالفرع لإتمام الصفقات البيعية

- يرد على إستفسارات العملاء و يتابع حل مشاكل العملاء بما يساهم فى تحقيق رضاء العملاء

- يستبدل المنتجات التى بها عيوب تصنيع لضمان مستوى خدمة يدعم رضاء العملاء

- يتابع مع مشرف الفرع العروض الترويجية للمنتجات و آخر سعر للمنتجات بما يدعم العملية البيعية

- يحدث أسعار المنتجات و كارت المواصفات الخاص بالمنتجات لضمان المعرفة

المتطلبات الوظيفية:

· المؤهل الجامعي : بكالوريوس – ليسانس

· اللغة الإنجليزية: مستوى جيد

· MS Officeمستوى جيد Excel

· الخبرات : من 1 سنوات الى 2 سنوات

· السن عند التعيين : من 22 إلى 25 سنة

للتقديم: اضغط هنا

==============

9 - الشركة الوطنية للملاحة الجوية المصرية تطلب للتعيين عدد 77 مهندس حديثي التخرج و 21 فني في الوظائف التالية :



1- مهندس ثالث إتصالات عدد (45)

2- مهندس ثالث حاسبات عدد (6)

3- مهندس ثالث كهرباء عدد (8)

4- مهندس ثالث ميكانيكا عدد (8)

5- مهندس ثالث تكييف عدد (8)

6- مهندس ثالث مدنى/ عمارة عدد (2)

7- فنى رابع كهرباء عدد (6)

8- فنى رابع ميكانيكا عدد (9)

9- فنى رابع تكييف عدد (3)

10- فنى رابع مدنى أو عمارة (3)

التفاصيل والشروط :

- طريقة التقدم:

- طباعة وملئ نموذج البيانات على موقع الشركة في الرابط التالي : اضغط هنا

- إرسال جميع الأوراق المطلوبة عن طريق البريد ومسجل بعلم الوصول على عنوان الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالمبنى الإدارى (طريق قرية البضائع - مطار القاهرة)

===========

10 - شركة بي تك BTech تطلب :

Senior Product Manager - (MPP-2019-253)

Description

1. Lead execution of the product roadmap – providing definition, prioritization features and products that further the needs of B.TECH customers via online channels as Mobile App, Web and live chat.

2. Work alongside the Department Manager to build out a product roadmap for our platform, contributing to short-, medium-, and long-term roadmaps for the platform.

3. Develop a deep understanding of business goals, and then figure out how Leverage design and technology to meet those goals.

4. Define the product by stating customer needs, explore goals and metrics and Brainstorming with all stakeholders and prioritize solutions to the problem.

5. Translate business requirements into technical requirements in all communication formats (verbal & documented)

6. Ensure that the teams are working on the right product, measuring whether those products are delivering value.

7. Ensure predictable and timely delivery of features and capabilities

8. Make the final call on design and technical decisions. To make sure the team makes the right technical and design tradeoffs

9. Maximize the ROI of the team’s efforts & is responsible for the team’s speed & quality and find ways to support and fix the team’s issues

10. Accept the releases during and post development (UAT) – always making sure we’re building the right product before its release to end users

Qualifications

Education: Basic: Bachelor’s / License’s Degree Post Graduate: -

Certificates, Training Courses:

Proven experience in products building, designing and development specially managing medium to big products in retail / E-commerce industry.

Basic Skills: English Level: Good MS Office Level : Good

Age and Experience: Years of Experience: From: 5 To: 8

Previous Experience: Field of Specialization: 6 Supervisory Level: 5

Age: From: 27 To: 32 Max Age for position: 33

Primary Location: Egypt-HQ-Headquarter 1

Job: Non Managerial Jobs

Organization: B.TECH

Schedule: Contractual

Shift: Internship

Job Type: Full-time

للتقديم: اضغط هنا

==================

11 - شركه سامسونج مصر تعلن عن وظائف مؤهلات عليا من الجنسين لايشترط خبرة:

الوظائف المطلوبه :

خدمه عملاء

مبيعات

موظفين امن

call center

مشتريات

كاشير

امناء مخازن

محاسبين

شروط الوظيفه :

مؤهل عالي

السن لايزيد عن 35 عام

العمل للذكور والاناث

مميزات الوظيفه في فروع شركه سامسونج :

مرتبات مرتفعه

الشيف 8 ساعات متغيرة

تامينات اجتماعيه وتامينات صحيه

يومين اجازة

طريقه التقديم للوظيفه :

ارسال السيرة الذاتيه cv مع ذكر الوظيفه المطلوبه الي

[email protected]

================

12 - Chance2talk Academy (training english online) is looking for

1- Graphic designer

2- Digital Marketing Specialist

3- English teachers

--------------

Location: 6 October

---------

1- Graphic designer

Create Designs for online platforms (website and social media platforms) in coordination with the digital marketing team.

• Create Designs for print material & offline events in coordination with the Sales & Marketing team such as: Rollups, Brochures, Flyers, Posters, presentations.

- Gender: both

- Experience: 3 years

- • Expert in adobe Photoshop, illustrator, aftereffect and InDesign.

• Advertising agency Background.

• Digital marketing advertising activity (social media - advertising)

-------------

2- Digital Marketing Specialist

Design digital media campaigns aligned with business goals

• Coordinate the creation of digital content (e.g. website, blogs, press releases and podcasts)

• Manage end-to-end digital projects

• Establish our web presence to boost brand awareness

Excellent consulting, writing, editing (photo/video/text), presentation and communication skills

• Gender: Any

• Max age: 35

• Team player

---------

3- English teachers

*S/he will get the chance to use our platform to teach avid learners and join our diverse and experienced pool of instructors.

*Preparing teaching materials.

*Fluent or Native in English is a MUST.

*Passion for teaching.

*Prior experience in teaching IG English is a MUST.

*TEFL or CELTA degree is a plus.

---------------

For applying please fill in this application to attend the fair : اضغط هنا

يتم تحديد المقابلة في الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الاثنين 15-3-2021 , من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا حيث يمكنك عمل المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين التوظيف من منزلك



===============

13 - Al-Moasher Business (Software) is looking for:

1- Odoo Developer

main responsibilities will include: Develop new features and app that users care about. analyze challenge and estimate customer requirements gathered by our business analysts. Define features scope, bring a real value to the product

- From one to two years of experience in same role

-------

2- Ionic Developer

Ionic and angular experience is a must,

Experience in IOS, and android app, Experince in uploading apple store, google plya store and huwai. Experience of HTML/HTML5,CSS/CSS3/Javascript/REST and JSON preferred/strong understanding of RESTful JSON web API design priciples. Experience in using version control systems like Git . To have ionic based projects published in the APP store .

Good experience in Cordova. Good understanding of PWA , Node JS based applications and type script .

--------

3- Full Stack Developer

Working as backend (Laravel) Front End (bootstrap, Java script ,CSS, Angular,Vue GS)

---------

4- Odoo Implementer

Implementer specialist meets with the client after a sale is made. ... Troubleshoot and respond to system requests by providing detailed resolutions to supported customers within the pre-determined time frame of the contracted service level agreement.

----------------

For applying please fill in this application to attend the fair : اضغط هنا

يتم تحديد المقابلة في الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الاثنين 15-3-2021 , من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا حيث يمكنك عمل المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين التوظيف من منزلك

================

14 - شركة بي تك BTech تطلب :

Channel Senior Specialist (SEM) - (MPP-2018-45)

Description

1. Plan and coordinate all moving pieces of our product development process, including defining and writing user stories, organizing and prioritizing inbound requests, managing ongoing questions from business stakeholders about active work, and collecting user feedback

2. Work directly with a cross functional team including individuals from Site Management, Category Management, and Shopping Experience to create the product specifications needed to enhance our current products and support new products

3. Enhance the consumer experience by defining and understanding product usage metrics and tracking requirements for new and existing product features, and ensure quality implementation

4. Identify the data we should gather and write tracking documentation in product specs

5. Perform analyses to extract actionable insights that will help drive product decisions

6. Be a subject matter expert on the product and collaborate with business and tech teams to bring products to market and support our existing products

· Manage all search optimizations

· Manage the recommendations platform

· Mobile Apps

Qualifications

Bachelor Degree

1-2 years of experience

Experience: preferably a person who has experience in information gathering and the creation of product stories and acceptance criteria .

Organizational Skills: An ideal candidate will have previous marketing or product management , A strong analytical capability with the ability to meet deadlines is a quality necessary

People Skills ,Analytical Skills , Creativity/Innovation/Pro Active

للتقديم : اضغط هنا

=================

15 - شركة بي تك BTech تطلب :



CRM Solutions Sr. Specialist - (ST-2020-1720)

Description

1. Perform basic administration of the CRM solution to improve performance.

2. Manage the vendors instance and security settings in order to enhance the solution.

3. Manage system enhancements, changes, and new release implementation in order to fulfill the needed business requirements.

4. Manage the CRM life cycle implemented on the solution to continuously audit data integrity.

5. Develop and maintain custom reports, dashboards, and processes to continuously audit/uncover data integrity, process integrity, and productivity issues and assist users with new report design and management.

6. Identify, diagnose and resolve end user solution related errors to improve performance.

7. Work with management to identify new and creative opportunities to leverage the solution.

8. Develop and implement new vendor solution extensions or updates to the existing solution in order to fulfill the needed business requirements.

9. Participate in vendor webinars and conferences to ensure optimization of all solution features, identify new opportunities for workflow enhancements and productivity, and recommend best practices based on interactions with the user community.

Qualifications

Education:

Basic: Bachelor degree in Computer Science, Information technology or any of its equivalents

Certificates, Training Courses:

-CRM.

- MCP, MCAD.

- ITIL.

- Axapta ERP Techno-Function.

- Project management experience is preferred.

- Retail industry experience is preferred.

Basic Skills:

Ø English Level: Good

Ø MS Office Level: Good

Age and Experience:

Ø Years of Experience:

From: 2 To: 3

Ø Previous Experience:

Field of Specialization: CRM Techno-Function Consultant & CRM PM.

Age :

From : 22 To 25 - Max Age for position: 27

للتقديم : اضغط هنا

====================

16 - تاون تيم Town Team للملابس تطلب :

الوظائف المتاحة:

1- مدير فرع

2- مساعد مدير فرع

3- مسئول مبيعات

على ان تتوافر خبرة بالمجال لا تقل عن سنة

للتقديم يرجى تسجيل البيانات من خلال اللينك : اضغط هنا

We are gearing up for even better staff Excited to build much more powerful team and bring in new awesome energy to our stores

===========

17 - شركة أوبو مصر للهواتف الذكية تطلب:

بنات متحدثي للغة الصينية للعمل بشركة OPPO

( فرع القاهرة:مدينة نصر )

**بعقد مؤقت لمدة ٦شهور**

القسم : الحسابات

الشروط :

- خريجين .

-مستوي جيد جدا من اللغة الصينية

اللي مهتمة تبعت ال CV علي الايميل " [email protected]"

و في subject تكتب( AC Specialist C )

===============

18 - شركة أمان_للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في فروع محافظات الدلتا :



الوظائف المتاحة:

1) محاسب : (فرع زفتي - محافظة الغربية)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي (كلية تجارة فقط) - تقدير لا يقل عن جيد .

- خبرة لاتقل عن 3 سنوات في الحسابات و يفضل من لديه خبرة بمجال التمويل الاصغر

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

2) امين_خزينة:

- مؤهل عالي (كلية تجارة فقط) - تقدير لا يقل عن جيد .

- خبرة او بدون .

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفروع الاتية:

- قطور - محافظة الغربية

- السيوف - محافظة الاسكندرية

- ابو حماد - محافظة الشرقية

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع علي:

[email protected]

Whats App #only @01069097007

MR. Mohamed Ali

=========================

19 - شركة بي تك BTech تطلب :



AC, Water Heater Product Specialist - (ST-2020-045)

Description

1. Combine marketing & technical skills to monitor & manage all aspects of a product's life cycle in sales sector.

2. Note and Communicate market information regarding trends, competitor’s prices, and services through the daily sales operations, customer insights and the network established through the different sales channels.

3. Communicate any new info from the market or the sales sector that might be useful to his product manager in line with product development.

4. Recommend product enhancements and updates to identify new business opportunities.

5. Support marketing team in developing sales and marketing strategies for profitability.

6. Assist in new product introduction and release activities.

7. Stay up-to-date with product knowledge, business flow, sales process and market dynamic.

8. Attend all department cycle meetings, conferences, exhibitions, and respective business development functions in line with the role of promoting the company products and overall image,

9. Submit sales report to product manager covering the activities performed including progress to date, sales targets, as well as needed approvals for change/tuning/exceptions of the plan/pricing or overall approach.

10. Work in product development to improve a product's function and provide the customer additional benefits.

11. Ensure that the product meets the requirement of the customer, also marketing aspects of the position according to analyzed market trends.

12. Maintain complete documentations for all product related activities.

Education:

Ø Basic: License’s / Bachelor’s Degree

Other Qualifications:

Ø Experience in executing product lifecycle in e-commerce and retail sales.

Basic Skills:

Ø English Level: Good

Ø MS Office Level: Good

Age and Experience:

Ø Years of Experience:

From: 1 To: 2

Ø Previous Experience:

Field of Specialization: Product Management

Age :

From : 23 To 25 - Max Age for position: 27

للتقديم : اضغط هنا

================

20 -الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الاثنين 15-3-2021 , من الساعة ١١ صباحا إلى ٢ ظهرا. ضمن مبادرة طور وغير لوزارة الشباب والرياضة



حيث يمكنك من خلال هذا الملتقى التقديم في فرص العمل التي توفرها الشركات الموجودة في الملتقى وعمل المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين التوظيف من منزلك بالاضافة الى توفير تدريب مجاني قبل المقابلة للرفع من فرصك في القبول في الوظيفة

ما هو الملتقى الافتراضي؟

هو يوم من خلاله تستطيع التقديم في عدد كبير من الوظائف المتنوعة في مجالات عدة لكل المؤهلات وعمل مقابلة شخصية اونلاين مع مسؤول التوظيف، حتى يتم الحفاظ على سلامتكم وتقليل التجمعات قدر الإمكان.

ما هى المجالات المتاحة؟

1- مجال تكنولوجيا المعلومات

2- مجال الهايبرماركت والمطاعم

3- مجال البيزنس

4- مجال التدريب

5- مجالات متنوعة اخرى

---

كيفية التقديم في هذا الملتقى التوظيفي من خلال الرابط : اضغط هنا

وسيتم عمل قائمة مصغرة من المتقدمين المناسبين من خلال مسؤولين التوظيف ، ثم سيتم التواصل وتقديم تدريبات للتأهيل للمقابلة الشخصية وتنسيق موعد المقابلة الشخصية الذي سيكون يوم الاثنين 15-3-2021

====