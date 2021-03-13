شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جولات شباب أحزاب بورسعيد على المشروعات السكنية والتنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت جولات الشباب ومواطنى المحافظة للتعرف على الجهود المبذولة في المشروعات التنموية والسكنية التي تنفذها المحافظة حيث شارك في الجولة عدد من شباب الأحزاب ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعى وبعض أهالى المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفي إطار حرص المحافظة على توعية الشباب من أبناء المحافظة بما يحدث من مشروعات على أرض الواقع، والتعريف بخطط الدولة المصرية التي تتم بمحافظة بورسعيد من خلال تنظيم جولة ميدانية يوم السبت من كل أسبوع.

شملت الجولة المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد، ومشروعات الإسكان الاستثمارى ومشروع الكراسة الزرقاء ٩٠٠٠ وميناء بورسعيد البرى والحديقة الدولية وبازار بورسعيد الجديد وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، ورافقهم بالجولة المختصون عن المشروعات بالمحافظة حيث تم عرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مجال الإسكان خلال السنوات الـ ٦ السابقة.

من جانبهم، أشاد الشباب بالمشروعات السكنية والتنموية التي شهدتها بورسعيد، حيث أشادوا بمستوى بازار بورسعيد الجديد الذي يضم العديد من الأسواق متعددة الأنشطة وكذلك الميناء البري، بالإضافة إلى المشروعات السكنية التي تتم وفقا لأحدث نظم البناء والتي يتم العمل في توصيل المرافق بالتوازى مع الأعمال الإنشائية.