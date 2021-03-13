شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 قضية تموينية في حملات على أسواق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، اليوم السبت، حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 30 قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع مجهولة المصدر، و2 قضايا مخابز بلدي، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص، و10 عدم إعلان عن الأسعار، و11 عدم حمل شهادة صحية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وأحالتها إلى النيابة المختصة.