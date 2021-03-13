شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الجبرية .. إزالة مقابر مخالفة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة بيلا اليوم السبت على عملية إزالة مقابر مخالفة بدون ترخيص على أرض زراع بقرية كفر العجمي، بحضور رئيس القرية، وذلك بالقوة الجبرية وبوجود مسؤولي التنفيذ بوحدتي كفر العجمي المحلية والجمعية الزراعية وقوة الشرطة على مساحه 36 مترا.

أكد رئيس المدينة أنه لن يسمح بأي تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة تحت أي ميني ومن أي شخص أيا كان نفوذه، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة تنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى ومراكز ومدن المحافظة.