شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 2850 شخصًا في إدفو وكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المفالسة بمركز ادفو وقرية سبعة قبلي بمركز كوم أمبو، واستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على ٢٨٥٠ مواطنا.



ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي. وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.