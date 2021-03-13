شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يوجه بمراجعة الجداول الزمنية للمشروعات في منطقة كوم أوشيم الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل مجموعة عمل من إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وإخطار وإنذار عدد 14 مصنعاً بمنطقة كوم أوشيم، بقرار الهيئة بإلغاء التخصيص لهذه المصانع لمخالفتها الضوابط والقوانين

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية، ووافق المجلس بداية الاجتماع بالتصديق على قرارات جلسة مجلس الإدارة رقم 72 المنعقدة بتاريخ 10/9/2020، ومتابعة قرارات ذات الجلسة، وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة من بعض المستثمرين لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، قرر مجلس الإدارة إخطار المتقدمين للشراء، بأن استغلال هذه المكاتب سيكون بنظام حق الانتفاع فقط دون بيع،

كما وافق على تخصيص مساحة 100 متر بأرض الخدمات بالمنطقة الصناعية لصالح شركة الكهرباء، لإنشاء لوحة توزيع، بهدف زيادة القدرة الكهربية لعدد من المصانع، أما ما يتعلق بقيام بعض المستثمرين بإضافة نشاط بالمشروع دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرر المجلس إخطار الهيئة بهذه المصانع لإجراء المعاينة اللازمه لها، كما تتولى إدارة المنطقة الصناعية التنسيق مع المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المتأخرة، لحضور اجتماع مع ممثلي البنوك والجهات الداعمة، لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.

ووجه محافظ الفيوم، إدارة المنطقة الصناعية، خلال الاجتماع، بمراجعة الجداول الزمنية للمشروعات تحت الإنشاء وتصنيفها إلى منتظم أو غير منتظم في سداد المستحقات، والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، وفيما يتعلق بتنمية موارد المنطقة الصناعية، من خلال طرح أسوار المنطقة للإعلان عليها، بحيث يكون الإعلان داخل السور فقط، وتكليف الشئون المالية لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالموضوع، كما وجه «الأنصاري» بالتواصل مع شركات الغاز وإدارة المواد البترولية بالمحافظة، للتنسيق فيما يتعلق بإقامة محطة تموين بالغاز، مع مراعاة أن تكون المحطة داخل أسوار المنطقة الصناعية وتطل على الطريق الفرعي داخلها.

كما وجه المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي يضم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، ومصنع العدوة لتدوير المخلفات، وذلك لبحث الآلية المناسبة لجمع القمامة والتخلص من المخلفات بالمنطقة الصناعية بعد تلاحظ قيام بعض المستثمرين بإلقاء المخلفات داخل سور المنطقة.

وفيما يتعلق بنفقات الصيانة، وجه محافظ الفيوم، بربط التحصيل بمساحات المصانع وتقسيمها إلى شرائح وفئات، وتكليف إدارة المنطقة الصناعية بالتنسيق مع جمعية المستثمرين لعمل خطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمترددين على المنطقة، مثل صيانة أعمدة وكشافات الإنارة وعمل لافتات إرشادية، كما وجه المحافظ، مدير القوى العاملة، بمراجعة عدد ثلاث مناطق مقترحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لاختيار الأنسب منها لاستغلاله كمركز تدريب للقوى العاملة، وكذلك دراسة الاستغلال الأمثل للمناطق الثلاثة في تنظيم دورات تدريبية متنوعة تستهدف أكبر عدد من المتدربين.